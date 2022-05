Visite guidée de La Bastide Clairence, 16 août 2022, .

Visite guidée de La Bastide Clairence

2022-08-16 – 2022-08-16

Partez à la découverte de La Bastide Clairence, un beau village situé à 20 minutes de Bayonne. Il est en pays Charnègou, "métis" en gascon, à la croisée des cultures basque et gasconne. Vous parcourerez les 700 ans d'histoire de ce beau village classé parmi les "Plus Beaux Villages de France". L'église et le cimetière israélite, les belles façades à colombages, le plus vieux trinquet du monde où l'on pratiquait le jeu de paume, l'ancêtre de la pelote basque.

