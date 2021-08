Le Folgoët Basilique Notre Dame du Folgoët Finistère, Le Folgoët Visite guidée de la Basilique Notre Dame du Folgoët et de la Chapelle de Guicquelleau Basilique Notre Dame du Folgoët Le Folgoët Catégories d’évènement: Finistère

Laissez vous raconter l’histoire de la Basilique et découvrez les derniers jeux de l’orgue qui viennent d’être installés. A 3 kms en direction de Plouguerneau, la chapelle de Guicquelleau vous livrera son passé et un concert inédit de musique médiévale y sera donné à 17h le Dimanche.

entrée libre – contrôle du pass sanitaire pour la présentation de l’orgue et le concert à la chapelle de Guicquelleau

La Basilique du 15 ème siècle vous sera contée , tout comme la chapelle de Guicquelleau Basilique Notre Dame du Folgoët 29260 Le Folgoët Le Folgoët Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

