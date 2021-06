Neuvy-Saint-Sépulchre Neuvy-Saint-Sépulchre Indre, Neuvy-Saint-Sépulchre Visite guidée de la basilique Neuvy-Saint-Sépulchre Neuvy-Saint-Sépulchre Catégories d’évènement: Indre

Neuvy-Saint-Sépulchre

Visite guidée de la basilique Neuvy-Saint-Sépulchre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Neuvy-Saint-Sépulchre. Visite guidée de la basilique 2021-07-10 – 2021-07-10

Neuvy-Saint-Sépulchre Indre Neuvy-Saint-Sépulchre Visite commentée de la basilique de Neuvy Saint Sépulchre, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Visite commentée de la basilique de Neuvy Saint Sépulchre, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. gerardguillaume36@gmail.com +33 2 54 48 22 64 Visite commentée de la basilique de Neuvy Saint Sépulchre, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Visite commentée de la basilique de Neuvy Saint Sépulchre, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. OTLC – CC dernière mise à jour : 2021-06-17 par OT Pays de George Sand

Détails Catégories d’évènement: Indre, Neuvy-Saint-Sépulchre Autres Lieu Neuvy-Saint-Sépulchre Adresse Ville Neuvy-Saint-Sépulchre lieuville 46.59525#1.80872