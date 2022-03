Visite guidée de la Basilique, du cloître et du centre historique Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial 2.5 EUR Un guide conférencier vous conduit à la découverte de la Basilique du Sacré-Coeur et du centre historique de la ville. Vous marcherez sur les pas des moines dans cet ancien prieuré clunisien, chef d’œuvre de l’art roman en Bourgogne, puis dans le cloître du XVIIIe siècle et son jardin de simples.

contact@tourisme-paraylemonial.fr +33 3 81 85 10 92

