Basilique Notre-Dame de Fourvière, le samedi 18 septembre à 10:00 Libre participation aux frais, à remettre à votre guide. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Visite guidée de la basilique sous l’angle du symbolisme Basilique Notre-Dame de Fourvière 8, place de Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00

