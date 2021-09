Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Visite guidée de Kairon à l’ocassion des Journées Européennes du Patrimoine Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer Visite guidée de Kairon par Jacky Guihéneuf.

Du premier ermitage qui surplombait la mare de Bouillon au monument aux morts de 14-18, venez découvrir l’étonnante histoire de ce village construit autour de son église fondée au XIIe siècle.

Rendez-vous devant l’église de Kairon.

officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41

