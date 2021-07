Hautefort Hautefort Dordogne, Hautefort Visite guidée de Hautefort Hautefort Hautefort Catégories d’évènement: Dordogne

Hautefort

Visite guidée de Hautefort Hautefort, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Hautefort. Visite guidée de Hautefort 2021-07-14 – 2021-07-14

Hautefort Dordogne EUR 3.5 5 Au gré de cette balade vous découvrirez les remparts de son imposant château, les ruelles étroites bordées par des maisons fleuries, les courettes ombragées, les places accueillantes qui mettent en valeur le petit patrimoine. Rendez-vous : 10h30 au parking du Château. Réservation obligatoire. Au gré de cette balade vous découvrirez les remparts de son imposant château, les ruelles étroites bordées par des maisons fleuries, les courettes ombragées, les places accueillantes qui mettent en valeur le petit patrimoine. Rendez-vous : 10h30 au parking du Château. Réservation obligatoire. +33 5 53 50 40 27 Au gré de cette balade vous découvrirez les remparts de son imposant château, les ruelles étroites bordées par des maisons fleuries, les courettes ombragées, les places accueillantes qui mettent en valeur le petit patrimoine. Rendez-vous : 10h30 au parking du Château. Réservation obligatoire. MICHEL DARTENSET dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Hautefort Étiquettes évènement : Autres Lieu Hautefort Adresse Ville Hautefort