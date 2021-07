Guchan Guchan Guchan, Hautes-Pyrénées Visite guidée de Guchan Guchan Guchan Catégories d’évènement: Guchan

Hautes-Pyrénées

Visite guidée de Guchan Guchan, 15 août 2021-15 août 2021, Guchan. Visite guidée de Guchan 2021-08-15 14:30:00 – 2021-08-15 16:30:00 GUCHAN Devant la mairie

Guchan Hautes-Pyrénées Guchan RV 14h30 devant la mairie.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Situé au cœur de la vallée d’Aure, le village de Guchan se développe de la Neste, avec son moulin récemment restauré, jusqu’à mi-pente avec le hameau de Saubissan. L’architecture de ses maisons, l’église mais également le lavoir, ne manqueront pas de vous séduire. RV 14h30 devant la mairie.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Guchan, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Guchan Adresse GUCHAN Devant la mairie Ville Guchan lieuville 42.84805#0.34998