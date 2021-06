Paris Le Grand Rex Paris Visite guidée de Grand Rex Le Grand Rex Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée de Grand Rex Le Grand Rex, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite guidée de Grand Rex

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Grand Rex

L’histoire de ce dernier palais du cinéma est dévoilée lors d’une visite qui vous invite à une exploration inédite de son architecture et de ses coulisses. Visite de la plus grande salle de cinéma d’Europe inscrite à l’Inventaire des monuments historiques : le guide vous contera son histoire, son architecture, ses anecdotes…et sa scène mythique ! Visite du Grand Rex avec guide de 30 mn Le Grand Rex 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Grand Rex Adresse 1 boulevard Poissonnière 75002 Paris Ville Paris lieuville Le Grand Rex Paris