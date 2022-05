Visite guidée de Graffitipolis Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite guidée de Graffitipolis Mulhouse, 14 mai 2022, Mulhouse. Visite guidée de Graffitipolis Mulhouse

2022-05-14 – 2022-05-14

Mulhouse Haut-Rhin EUR Voilà une nouvelle visite guidée pour le moins originale ! Graffitipolis est un projet d’art urbain porté par la galerie Orlinda Lavergne, le MUR Colmar et le MUR Mulhouse… dans le parking du cinéma Kinépolis.

Depuis son lancement, ce sont des dizaines d’artistes qui ont recouvert les murs de graffitis et de fresques ! Les oeuvres se découvrent d’étage en étage, à découvrir idéalement en matinée (pour profiter du parking vide). Un plaisir pour les yeux à savourer par tous les temps. +33 3 89 35 48 48 Voilà une nouvelle visite guidée pour le moins originale ! Graffitipolis est un projet d’art urbain porté par la galerie Orlinda Lavergne, le MUR Colmar et le MUR Mulhouse… dans le parking du cinéma Kinépolis.

Depuis son lancement, ce sont des dizaines d’artistes qui ont recouvert les murs de graffitis et de fresques ! Les oeuvres se découvrent d’étage en étage, à découvrir idéalement en matinée (pour profiter du parking vide). Un plaisir pour les yeux à savourer par tous les temps. Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Visite guidée de Graffitipolis Mulhouse 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée de Graffitipolis Mulhouse Mulhouse 14 mai 2022 Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin