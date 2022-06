Visite guidée de fouilles archéologiques

2022-07-26 – 2022-07-26 EUR 0 En 2019, un sondage archéologique a été réalisé à Labastide-Monréjeau sur le site de l’agglomération fortifiée du Castéra qui fut le chef-lieu des Benarni (ancêtre des Béarnais). Son impressionnant rempart, unique à l’échelle du sud-ouest, culmine à 7m de hauteur.

Cet été, une fouille archéologique d’envergure est conduite par une équipe d’archéologues : chercheurs, étudiants et spécialistes divers.

A cette occasion, laissez-vous guider par Philippe Gardes, ingénieur chargé de recherches à l’Inrap qui vous présentera les vestiges découverts sur ce site, principale place forte de la région, à l’occasion d’une balade pédestre et commentée.

