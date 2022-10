VISITE GUIDÉE DE FLORENSAC Florensac Florensac Catégories d’évènement: Florensac

Hrault

VISITE GUIDÉE DE FLORENSAC Florensac, 3 novembre 2022, Florensac. VISITE GUIDÉE DE FLORENSAC

Avenue Jean-Jaurès Florensac Hrault

2022-11-03 – 2022-11-03 Florensac

Hrault Dans l’Antiquité, la proximité de la Via Domitia a permis la mise en valeur de la région. Dès le X e siècle, Florensac apparaît dans les textes ; il est fait mention de sa tour. Au XI e siècle, le village fait partie de la seigneurie des Trencavel. Aujourd’hui, protégé par d’imposantes digues, le village conserve un patrimoine architectural riche et varié que le guide-conférencier vous fera découvrir.

– Rendez-vous devant la mairie

– Gratuit

-Départ minimum 5 personnes

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI Dans l’Antiquité, la proximité de la Via Domitia a permis la mise en valeur de la région. Dès le X e siècle, Florensac apparaît dans les textes ; il est fait mention de sa tour. Au XI e siècle, le village fait partie de la seigneurie des Trencavel. Aujourd’hui, protégé par d’imposantes digues, le village conserve un patrimoine architectural riche et varié que le guide-conférencier vous fera déc +33 4 67 98 36 40 Florensac

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Florensac, Hrault Autres Lieu Florensac Adresse Avenue Jean-Jaurès Florensac Hrault Ville Florensac lieuville Florensac Departement Hrault

Florensac Florensac Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florensac/

VISITE GUIDÉE DE FLORENSAC Florensac 2022-11-03 was last modified: by VISITE GUIDÉE DE FLORENSAC Florensac Florensac 3 novembre 2022 Avenue Jean-Jaurès Florensac Hrault Florensac Hrault

Florensac Hrault