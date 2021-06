Figeac Figeac Figeac, Lot Visite Guidée de Figeac « Au Fil de l’Eau » Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Visite Guidée de Figeac « Au Fil de l’Eau » Figeac, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Figeac. Visite Guidée de Figeac « Au Fil de l’Eau » 2021-07-27 10:00:00 – 2021-07-27

Les visites durent en moyenne une heure et demie. Nous vous conseillons fortement de réserver pour les visites nocturnes et les visites thématiques dont le nombre de participants est limité. Le guide vous donne rendez-vous à l'Office de Tourisme du Pays de Figeac. Départ assuré pour minimum quatre personnes. Embarquez à bord d'un canoë pour découvrir Figeac en descendant le cours du Célé ! Au cours de cette visite atypique, le lien de Figeac à sa rivière vous sera raconté : l'occasion de voir la ville sous un jour hors du commun…

