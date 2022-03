Visite Guidée de Faycelles Faycelles Faycelles Catégories d’évènement: Faycelles

Lot

Visite Guidée de Faycelles Faycelles, 10 août 2022, Faycelles. Visite Guidée de Faycelles Faycelles

2022-08-10 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-10

Faycelles Lot Faycelles Les visites durent en moyenne une heure et demie. Le guide vous donne rendez-vous au bureau d’accueil de Faycelles de l’Office de Tourisme du Grand Figeac. Départ assuré pour minimum 2 personnes. Un site remarquable, un village perché dominant la vallée du Lot et une architecture quercynoise au charme prenant, reflet de la douceur de vivre du pays de Figeac. Les visites durent en moyenne une heure et demie. Le guide vous donne rendez-vous au bureau d’accueil de Faycelles de l’Office de Tourisme du Grand Figeac. Départ assuré pour minimum 2 personnes. service patrimoine

Faycelles

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Faycelles, Lot Autres Lieu Faycelles Adresse Ville Faycelles lieuville Faycelles Departement Lot

Faycelles Faycelles Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faycelles/

Visite Guidée de Faycelles Faycelles 2022-08-10 was last modified: by Visite Guidée de Faycelles Faycelles Faycelles 10 août 2022 Faycelles Lot

Faycelles Lot