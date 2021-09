Colombelles rue de Rép Calvados, Colombelles Visite guidée de découverte en famille du Vieux Colombelles rue de Rép Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

rue de Rép, le samedi 18 septembre à 10:00 Prévoir des chaussures fermées et privilégier les portes bébé ou poussettes à grandes roues.

Découverte des bords de l’Orne, de l’allée cavalière, visite des églises Saint-Martin et Saint-Serge. rue de Rép Rue de la République, Colombelles Colombelles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

