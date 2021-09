Colombelles 42,rue Nelson Mandela Calvados, Colombelles Visite guidée de découverte du quartier Libéra 42,rue Nelson Mandela Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Visite guidée de découverte du quartier Libéra 42,rue Nelson Mandela, 18 septembre 2021, Colombelles. Visite guidée de découverte du quartier Libéra

42, rue Nelson Mandela, le samedi 18 septembre à 10:00 Présentation du fonctionnement de l’hôtel Libéra et visite des jardins partagés et familiaux du quartier. 42,rue Nelson Mandela 42, rue Nelson Mandela, Colombelles Colombelles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

