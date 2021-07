Elbeuf Médiathèque La navette Elbeuf, Seine-Maritime Visite guidée de découverte de la collection patrimoniale Médiathèque La navette Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Médiathèque La navette, le vendredi 17 septembre à 18:30

À la suite de l’inventaire du fonds patrimonial écrit de la ville, réalisé en 2020 et 2021, découvrez avec Marie-Claude Pasquet, chargée de cette mission, et les bibliothécaires, l’histoire de la médiathèque à travers ses collections et les pépites acquises au fil du temps. Venez voir les fonds patrimoniaux de la médiathèque d’Elbeuf. Médiathèque La navette 5 rue Michelt, 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

