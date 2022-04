Visite guidée de Courgis “Le Vrai du Faux” Courgis Courgis Catégories d’évènement: 89800

Courgis

Visite guidée de Courgis “Le Vrai du Faux” Courgis, 22 juin 2022, Courgis. Visite guidée de Courgis “Le Vrai du Faux” Courgis

2022-06-22 – 2022-06-22

Courgis 89800 Courgis Visite guidée de Courgis, le Mercredi 22 Juin à 21h. Tarif 7 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation aux Offices de Tourisme de Chablis et Tonnerre. +33 3 86 42 80 80 Visite guidée de Courgis, le Mercredi 22 Juin à 21h. Tarif 7 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation aux Offices de Tourisme de Chablis et Tonnerre. Courgis

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 89800, Courgis Autres Lieu Courgis Adresse Ville Courgis lieuville Courgis Departement 89800

Courgis Courgis 89800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courgis/

Visite guidée de Courgis “Le Vrai du Faux” Courgis 2022-06-22 was last modified: by Visite guidée de Courgis “Le Vrai du Faux” Courgis Courgis 22 juin 2022 89800 Courgis

Courgis 89800