Visite guidée de Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, samedi 10 février 2024.

Visite guidée de Colomiers Hôtel de Ville, 1 place Alex-Raymond Samedi 10 février, 10h00 Mairie de Colomiers

Découvrez le contraste d’une ville moderne et de son patrimoine préservé au cours d’une visite guidée. Colomiers accueillait autrefois les notables toulousains dans leur domaine pourvu d’un pigeonnier, signe extérieur de richesse. Village viticole et agricole de 2000 habitants jusqu’en 1945, il devient une ville qui accompagne le développement de l’industrie aéronautique. Son patrimoine est tout autant contrasté découvrez l’hôtel de ville érigé en 1991, les parcs et jardins, l’église du 17e siècle et le Pavillon blanc de 2011, l’architecte marseillais Rudy Ricciotti.

Tarif normal 13 €

Tarif Réduit (Séniors plus de 65 ans, étudiants moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap) : 11€

Tarif enfant : 7 € (à partir de 12 ans)

Gratuit pour les moins de 12 ans

RDV : devant la Mairie, 1 place Alex-Raymond

Bus 21, arrêt Médiathèque-Pavillon-blanc

Horaires

10h-12h

Détails sur le lieu: Hôtel de Ville, 1 place Alex-Raymond

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

