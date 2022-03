VISITE GUIDEE DE CLISSON : DE LA VILLE MÉDIÉVALE AUX PAYSAGES D’ITALIE Clisson, 9 août 2022, Clisson.

VISITE GUIDEE DE CLISSON : DE LA VILLE MÉDIÉVALE AUX PAYSAGES D’ITALIE Place du Minage OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES Clisson

2022-08-09 17:00:00

Clisson Loire-Atlantique Clisson

5 EUR Clisson entre Moyen Âge et paysage d’Italie ! À partir des Halles au cœur

de la ville, le guide vous aidera à décrypter la forme d’une ville

médiévale et vous montrera ses monuments et sites emblématiques.

Ensuite, vous basculerez dans un véritable paysage de peinture à l’air d’Italie. Le guide vous expliquera la genèse d’une création unique jusqu’au parc de la Garenne Lemot à Gétigné

Découvrez la ville surprenante de Clisson entre Moyen Age et paysage d’Italie !

reservations@vignoble-nantais.fr +33 2 40 80 90 13 http://www.vignoble-nantais.eu/

dernière mise à jour : 2022-03-25 par