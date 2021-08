Cipières Cipières Alpes-Maritimes, Cipières Visite guidée de Cipières Cipières Cipières Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cipières, le dimanche 19 septembre à 10:00

Assis sur un promontoire à 740m d’altitude, Cipières surplombe la vallée du Loup, face à la montagne du Cheiron. L’activité pastorale et ses habitants ont façonné son paysage, de clapiers et cabanes en pierre, au fil des siècles.

Sur inscription obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique de Gréolières

Cette nouvelle visite guidée vous fera découvrir le village de Cipières !

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

