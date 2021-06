Chauffailles Chauffailles Chauffailles, Saône-et-Loire Visite guidée de Chauffailles au XIXème siècle Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Chauffailles Saône-et-Loire Chauffailles EUR Découvrez l’histoire de Chauffailles qui apparaît comme un exemple emblématique des villes industrielles apparues au XIXème siècle : son passé industriel, ses halles, son ancienne église et son château. Règlement sur place. Départ devant l’Office de Tourisme, à Chauffailles

Lieu Chauffailles Adresse RDV devant le Bureau d'Information Touristique 1 rue Gambetta Ville Chauffailles