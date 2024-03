Visite guidée de Châtillon-sur-Seine une ville dans un parc… national OFFICE DE TOURISME DU CHATILLONNAIS Châtillon-sur-Seine, mercredi 24 juillet 2024.

Visite guidée de Châtillon-sur-Seine une ville dans un parc… national

Suivez le guide ! Partez à la découverte de la ville ancienne de Châtillon-sur-Seine, sur le territoire du Parc national de forêts. Secrets de patrimoine et secrets d’histoire vous seront alors livrés, et un temps d’échange sera possible sur les berges de la Source de la Douix en fin de balade. Démonstration et/ou dégustation des spécialités des acteurs marqués Esprit Parc national forêts rythmeront la balade.

Rendez-vous à 17h à l’Office de Tourisme, visite offerte par le Parc national de forêts.

Renseignements et réservations au 00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 17:30:00

fin : 2024-07-24 19:00:00

OFFICE DE TOURISME DU CHATILLONNAIS 1 Rue du Bourg

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@tourisme-chatillonnais.fr

