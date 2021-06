Châteauneuf Châteauneuf Châteauneuf, Saône-et-Loire Visite guidée de Châteauneuf Châteauneuf Châteauneuf Catégories d’évènement: Châteauneuf

Saône-et-Loire

Visite guidée de Châteauneuf Châteauneuf, 5 août 2021-5 août 2021, Châteauneuf. Visite guidée de Châteauneuf 2021-08-05 – 2021-08-05

Châteauneuf Saône-et-Loire Châteauneuf 5 5 EUR Visite guidée de Châteauneuf, châtellenie royale ayant accueilli Saint Louis en 1248.

Village de caractère avec son église romane et son château de La Magdeleine, qui succéda à la forteresse de Banchet. Règlement sur place. Départ de la visite Place des Marronniers, le long du Sornin.

