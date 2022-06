Visite guidée de Châteaubrun Cuzion Cuzion Catégories d’évènement: 36190

Cuzion 36190 Cuzion Propriété des Naillac puis des Montmorency, Châteaubrun traverse les siècles, avec son donjon philippien, ses murailles imposantes et ses sculptures monumentales depuis quelques décennies. Pendant la visite, vous découvrirez l’histoire de cette citadelle, vous pourrez aussi admirer une vue remarquable sur la Creuse et les paysages environnants. Les sculptures monumentales vous inviteront à une réflexion sur la société actuelle. Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à la cour, mais ne pourront pas entrer dans les bâtiments. Dominant la Creuse depuis son éperon rocheux, Châteaubrun ouvre ses portes sur l’histoire médiévale et sur les sculptures de Guy Baudat : étonnement et réflexion seront au rendez-vous. +33 2 54 47 43 69 Propriété des Naillac puis des Montmorency, Châteaubrun traverse les siècles, avec son donjon philippien, ses murailles imposantes et ses sculptures monumentales depuis quelques décennies. Pendant la visite, vous découvrirez l’histoire de cette citadelle, vous pourrez aussi admirer une vue remarquable sur la Creuse et les paysages environnants. Les sculptures monumentales vous inviteront à une réflexion sur la société actuelle. Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à la cour, mais ne pourront pas entrer dans les bâtiments. fcgca

