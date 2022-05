Visite guidée de Château-Chalon Château-Chalon Château-Chalon Catégories d’évènement: Château-Chalon

Laissez-vous conter l'histoire de Château-Chalon. Venez vous imprégner des lieux à travers cette visite guidée, de belvédères en sites historiques, à la découverte de ce village au passé envoûtant. À la suite de cette visite, une dégustation des trois vins emblématiques du Jura vous est proposée à la Maison de la Haute Seille. INFORMATIONS ET RÉSERVATION AUPRÈS DE VOTRE OFFICE DE TOURISME JURABSOLU.

RDV devant l'église de Château-Chalon Place de l'Eglise
Château-Chalon
2022-07-13
EUR 13

