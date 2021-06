Chauffailles Chauffailles Chauffailles, Saône-et-Loire Visite guidée de Chassigny-sous-Dun Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Visite guidée de Chassigny-sous-Dun Chauffailles, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Chauffailles. Visite guidée de Chassigny-sous-Dun 2021-07-29 – 2021-07-29 le bourg RDV devant l’église

Chauffailles Saône-et-Loire EUR Visite guidée du vieux bourg de Chassigny-sous-Dun : Découvrez son histoire et celle de sa chapelle romane. Réservation auprès de l’OT Sud Brionnais. Visite guidée du vieux bourg de Chassigny-sous-Dun : Découvrez son histoire et celle de sa chapelle romane. Réservation auprès de l’OT Sud Brionnais.

Détails Catégories d’évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chauffailles Adresse le bourg RDV devant l'église Ville Chauffailles lieuville 46.23901#4.29403