2022-12-27 – 2022-12-27 3.5 3.5 EUR Cette visite hors du commun va vous faire Flash ! Venez ressentir le centre ancien de Charleville et découvrir son histoire en suivant un drôle de fil conducteur : la Lumière. Ce qui nous a donné l’idée…lumineuse de cette visite ? Qu’il était une fois, à la fin du XIX° siècle, au n°4 de la Place Ducale, un ferblantier qui vivait au n°4 de la Place Ducale et fabriquait, entre autres objets en fer blanc : des lanternes ! Mais, nom d’une petite flamme ! Ces objets ont été justement inventés et perfectionnés au XVII° siècle, l’époque où fut inventée, elle aussi, notre ville ! Vous nous suivez ? Munis d’une lanterne, tels une guirlande lumineuse, vous vous laisserez guider en suivant l’inventaire à la Prévert de votre allumée de guide pour finir en poésie sur les hauteurs de Charleville. Pour éclairer quelle révélation ? : que c’est beau une ville la nuit ! En savoir plus sur Charleville dernière mise à jour : 2022-03-27 par

