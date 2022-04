Visite guidée de Chapaize Chapaize Chapaize Catégories d’évènement: Chapaize

Visite guidée de Chapaize Chapaize, 30 juillet 2022, Chapaize. Visite guidée de Chapaize Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize

2022-07-30 17:00:00 – 2022-07-30 18:30:00 Rendez-vous devant l’église Le Bourg

Chapaize Saône-et-Loire 0 EUR Une fin d’après-midi, un samedi, un guide-conférencier et un village… pour vous faire découvrir notre territoire. Vous avez déjà certainement vu le clocher si caractéristique de Chapaize. Mais connaissez-vous vraiment ce village ?! pahclunytournus@yahoo.fr +33 3 85 51 53 33 Une fin d’après-midi, un samedi, un guide-conférencier et un village… pour vous faire découvrir notre territoire. Vous avez déjà certainement vu le clocher si caractéristique de Chapaize. Mais connaissez-vous vraiment ce village ?! PAH

Rendez-vous devant l’église Le Bourg Chapaize

