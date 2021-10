Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Visite guidée de Cerny-en-Laonnois Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon

Visite guidée de Cerny-en-Laonnois Oulches-la-Vallée-Foulon, 16 octobre 2021, Oulches-la-Vallée-Foulon. Visite guidée de Cerny-en-Laonnois 2021-10-16 – 2021-10-16

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne 8 8 Village détruit devenu aujourd’hui lieu de mémoire et de recueillement, venez découvrir Cerny-en-Laonnois lors d’une visite exceptionnelle avec l’un de nos guides-conférenciers.

Visite soumise à la présentation d’un Pass sanitaire. Village détruit devenu aujourd’hui lieu de mémoire et de recueillement, venez découvrir Cerny-en-Laonnois lors d’une visite exceptionnelle avec l’un de nos guides-conférenciers.

Visite soumise à la présentation d’un Pass sanitaire. caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/fr/visite-guidee-de-cerny-en-laonnois Village détruit devenu aujourd’hui lieu de mémoire et de recueillement, venez découvrir Cerny-en-Laonnois lors d’une visite exceptionnelle avec l’un de nos guides-conférenciers.

Visite soumise à la présentation d’un Pass sanitaire. BNF_Gallica dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Autres Lieu Oulches-la-Vallée-Foulon Adresse Ville Oulches-la-Vallée-Foulon lieuville 49.43806#3.74506