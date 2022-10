VISITE GUIDÉE DE CAZOULS-D’HÉRAULT Cazouls-d’Hérault Cazouls-d'Hérault Catégories d’évènement: Cazouls-d'Hérault

Hrault

VISITE GUIDÉE DE CAZOULS-D’HÉRAULT Cazouls-d’Hérault, 17 novembre 2022, Cazouls-d'Hérault. VISITE GUIDÉE DE CAZOULS-D’HÉRAULT

3 Place de la Fontaine Cazouls-d’Hérault Hrault

2022-11-17 – 2022-11-17 Cazouls-d’Hérault

Hrault Cazouls-d’Hérault C’est aux alentours de 1150 qu’une commanderie des Templiers sera fondée à Cazouls. Par la suite elle passera aux mains des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le XIX e siècle sera marqué par l’apparition de grandes propriétés viticoles et l’édification progressive d’une digue aménagée pour protéger le village des crues de l’Hérault. Aujourd’hui, elle est devenue un lieu de promenade permettant de découvrir de manière insolite la plaine de l’Hérault que vous emprunterez, en partie, au bras du guide-conférencier.

– RV devant la mairie

– Gratuit

-Départ minimum 5 personnes

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI Situé dans la plaine alluviale de l’Hérault, à l’emplacement d’une ancienne commanderie des Templiers, le village a su se protéger des inondations en se dotant d’importantes digues devenues un lieu de promenade. Aujourd’hui, elle est devenue un lieu de promenade permettant de découvrir de manière insolite la plaine de l’Hérault que vous emprunterez, en partie, au bras du guide-conférencier. +33 4 67 98 36 40 Cazouls-d’Hérault

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cazouls-d'Hérault, Hrault Autres Lieu Cazouls-d'Hérault Adresse 3 Place de la Fontaine Cazouls-d'Hérault Hrault Ville Cazouls-d'Hérault lieuville Cazouls-d'Hérault Departement Hrault

Cazouls-d'Hérault Cazouls-d'Hérault Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazouls-dherault/

VISITE GUIDÉE DE CAZOULS-D’HÉRAULT Cazouls-d’Hérault 2022-11-17 was last modified: by VISITE GUIDÉE DE CAZOULS-D’HÉRAULT Cazouls-d’Hérault Cazouls-d'Hérault 17 novembre 2022 3 Place de la Fontaine Cazouls-d'Hérault Hrault Cazouls-d'Hérault Hrault

Cazouls-d'Hérault Hrault