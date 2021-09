Cazouls-d'Hérault Cazouls-d'Hérault Cazouls-d'Hérault, Hérault VISITE GUIDÉE DE CAZOULS-D’HÉRAULT Cazouls-d’Hérault Cazouls-d'Hérault Catégories d’évènement: Cazouls-d'Hérault

Hérault

VISITE GUIDÉE DE CAZOULS-D’HÉRAULT Cazouls-d’Hérault, 14 septembre 2021, Cazouls-d'Hérault. VISITE GUIDÉE DE CAZOULS-D’HÉRAULT 2021-09-14 – 2021-09-14

Cazouls-d’Hérault Hérault Cazouls-d’Hérault Situé dans la plaine alluviale de l’Hérault, à l’emplacement d’une ancienne commanderie des Templiers, le village a su se protéger des inondations en se dotant d’importantes digues devenues un lieu de promenade. – RV devant la mairie,

– Gratuit

– Respect des mesures sanitaires

– Renseignements : 04 67 98 36 40

– Réservation indispensable : 06 72 95 93 68

-Départ minimum 5 personnes Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE Situé dans la plaine alluviale de l’Hérault, à l’emplacement d’une ancienne commanderie des Templiers, le village a su se protéger des inondations en se dotant d’importantes digues devenues un lieu de promenade. Situé dans la plaine alluviale de l’Hérault, à l’emplacement d’une ancienne commanderie des Templiers, le village a su se protéger des inondations en se dotant d’importantes digues devenues un lieu de promenade. – RV devant la mairie,

– Gratuit

– Respect des mesures sanitaires

– Renseignements : 04 67 98 36 40

– Réservation indispensable : 06 72 95 93 68

-Départ minimum 5 personnes Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cazouls-d'Hérault, Hérault Autres Lieu Cazouls-d'Hérault Adresse Ville Cazouls-d'Hérault lieuville 43.50602#3.4576