Hérault Caux Le village médiéval déroule sa circulade du Xe s. autour de son église, édifice roman de style lombard du XIIe s. qui impressionne par la majesté de son clocher-porche du XIVe s. Depuis ce belvédère, vous découvrirez la coulée basaltique du volcan des Baumes. Lors de la visite guidée, le guide- conférencier vous fera remarquer un détail exceptionnel, celui d’une fenêtre de style Manuélin du XVe s, le seul exemple de ce style dans le Midi de la France.

Depuis la place de l'église vous découvrirez l'imposant clocher porche puis le lacis des ruelles médiévales ; un guide-conférencier guide vous livrera les secrets de curieuses sculptures. Depuis le clocher, vous découvrirez la coulée basaltique et la mosaïque des vignes et des oliviers.

