VISITE GUIDÉE DE CAUX
Catégories d'évènement: Caux, Hérault

Hérault

VISITE GUIDÉE DE CAUX
2021-11-18

Caux Hérault

Depuis la place de l’église vous découvrirez l’imposant clocher porche puis le lacis des ruelles médiévales ; un guide-conférencier guide vous livrera les secrets de curieuses sculptures. Depuis le clocher, vous découvrirez la coulée basaltique et la mosaïque des vignes et des oliviers. -RV devant la Mairie

– Gratuit

– Renseignements et Réservations : 04 67 98 36 40

– Départ minimum 5 personnes Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI Caux

