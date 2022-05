Visite guidée de Cancon Cancon Cancon Catégories d’évènement: Cancon

Lot-et-Garonne

Visite guidée de Cancon Cancon, 7 juillet 2022, Cancon. Visite guidée de Cancon Cancon

2022-07-07 – 2022-07-07

Cancon Lot-et-Garonne EUR 5 5 Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août 2022, Adeline, guide conférencière, vous propose une visite guidée en français du village de Cancon. Vous en apprendrez plus sur son histoire, ses seigneurs et sa production de noisettes ! nRendez-vous à 10h50 sous la halle de Cancon. nRéservation vivement conseillée, départ dès 5 personnes. Cliquez sur site web dans les infos pratiques pour réserver votre date. Adeline, guide conférencière, vous fait visiter le village de Cancon. Vous en apprendrez plus sur son histoire, ses seigneurs et sa production de noisettes ! +33 5 53 36 40 19 Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août 2022, Adeline, guide conférencière, vous propose une visite guidée en français du village de Cancon. Vous en apprendrez plus sur son histoire, ses seigneurs et sa production de noisettes ! nRendez-vous à 10h50 sous la halle de Cancon. nRéservation vivement conseillée, départ dès 5 personnes. Cliquez sur site web dans les infos pratiques pour réserver votre date. CDT47

Cancon

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Cancon, Lot-et-Garonne Autres Lieu Cancon Adresse Ville Cancon lieuville Cancon Departement Lot-et-Garonne

Cancon Cancon Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancon/

Visite guidée de Cancon Cancon 2022-07-07 was last modified: by Visite guidée de Cancon Cancon Cancon 7 juillet 2022 Cancon Lot-et-Garonne

Cancon Lot-et-Garonne