Camboulit Lot Camboulit A l’invitation de Daniel Cavarroc, de l’association « Les Sources », cette balade guidée sera animée par Simone Jaulhac. Elle nous permettra de découvrir les richesses patrimoniales de ce bourg, grâce au récit de son histoire mouvementée. Par soucis de protection, de la maison forte initiale, le village s’est ensuite développé dans deux castrum successifs, puis dans des barris alentour. Plusieurs familles illustres de la région (Barasc, Cardaillac, La Tour, Cornely) ainsi que l’Abbé de l’Abbaye de Figeac en ont été co-seigneurs et lui ont octroyé une charte communale dès 1260. De tours en clochers et de lavoir en fontaine, la visite nous conduira finalement à la chapelle funéraire située en surplomb de la route du Célé.

réservation obligatoire

