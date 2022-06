Visite guidée de Cajarc Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: 46160

Cajarc

Visite guidée de Cajarc Cajarc, 14 juin 2022, Cajarc. Visite guidée de Cajarc Rdv devant l’office de tourisme Boulevard du tour de ville Cajarc

2022-06-14 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-14 12:00:00 12:00:00 Rdv devant l’office de tourisme Boulevard du tour de ville

Cajarc 46160 Rendez vous devant l’Office de Tourisme à 10h. Visites Gratuites Jacques Borzo, ancien maire de Cajarc de 2008 à 2020 vous invite à partager son amour pour Cajarc lors d’une visite du village ! cajarc@tourisme-figeac.com +33 5 65 40 72 89 Rendez vous devant l’Office de Tourisme à 10h. Visites Gratuites lot tourisme

Rdv devant l’office de tourisme Boulevard du tour de ville Cajarc

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 46160, Cajarc Autres Lieu Cajarc Adresse Rdv devant l'office de tourisme Boulevard du tour de ville Ville Cajarc lieuville Rdv devant l'office de tourisme Boulevard du tour de ville Cajarc Departement 46160

Cajarc Cajarc 46160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc/

Visite guidée de Cajarc Cajarc 2022-06-14 was last modified: by Visite guidée de Cajarc Cajarc Cajarc 14 juin 2022 46160 Cajarc

Cajarc 46160