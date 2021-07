Cadéac Cadéac Cadéac, Hautes-Pyrénées Visite guidée de Cadéac Cadéac Cadéac Catégories d’évènement: Cadéac

Visite guidée de Cadéac, 22 août 2021, Place de la Fontaine CADEAC

Cadéac Hautes-Pyrénées Cadéac RV 14h30 Place de la Fontaine.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Cette visite vous fera revivre les heures de gloire de ce village aurois qui a connu des événements historiques forts et dont il reste encore de nombreux témoignages, tels que la tour, l’architecture liée au thermalisme… RV 14h30 Place de la Fontaine.

