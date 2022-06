Visite guidée de Bouxwiller au temps des Mines

2022-08-17 15:00:00 – 2022-08-17 Visite guidée de la ville : « Bouxwiller au temps des Mines » Au 19ème siècle, Bouxwiller participe à la Révolution industrielle grâce à un homme, Charles Henri Schattenmann, célèbre directeur de l’Administration des Mines. En compagnie de Laure LICKEL, chargée de médiation, replongez dans le passé industriel de la ville et découvrez le célèbre « Bleu de Bouxwiller ». Animation gratuite Durée : 1h30 Places limitées. Réservations obligatoires au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Au 19ème siècle, Bouxwiller participe à la Révolution industrielle grâce à un homme, Charles Henri Schattenmann, célèbre directeur de l'Administration des Mines.

dernière mise à jour : 2022-06-23

