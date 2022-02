Visite guidée : De Blonville-sur-Mer à Villers-sur-Mer en vélo Blonville-sur-Mer, 5 juin 2022, Blonville-sur-Mer.

Guidés par un accompagnateur, la balade d’une dizaine de kilomètres vous emmène à la découverte de Blonville-sur-Mer et de Villers-sur-Mer, stations familiales de bord de mer et reliées côté terre par un marais d’eau douce. En quelques tours de pédales, villas balnéaires et anecdotes qui jalonnent l’histoire de leur création se révèlent, tout en profitant de manière durable de leurs multiples paysages.

A partir de 15 ans. Durée : 3h. Dénivelé : 20 m.

Prévoir eau, coupe-vent et chaussures fermées obligatoires. Pour les personnes qui viennent avec leur propre vélo celui-ci doit être en bon état, le guide n’assurera pas les réparations.

