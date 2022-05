Visite guidée de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche, 28 août 2022, Bligny-sur-Ouche.

Visite guidée de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche

2022-08-28 – 2022-08-28

Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or Bligny-sur-Ouche

5 5 EUR Entre la vallée de l’Ouche, l’Auxois et les Hautes-Côtes, Bligny-sur-Ouche se situe sur plusieurs entités paysagères dans un superbe cadre bucolique qui mêle collines boisées et prairies verdoyantes bordées par les méandres de l’Ouche. On la surnomme La Suisse bourguignonne ! Venez déambuler dans ses rues anciennes, observer les maisons des tisserands de chanvre ou encore jeter un œil à son église du 13e siècle.

+33 3 80 90 77 36

Bligny-sur-Ouche

