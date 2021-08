Blagnac Blagnac Blagnac, Haute-Garonne Visite guidée de Blagnac – Samedi 14 août Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

L’occasion de découvrir tout le charme du centre ancien, ses ruelles, ses façades de briques et galets. Loin du ronronnement des avions, soyez en sûrs : Blagnac saura vous surprendre. – Départ à 10h, à pied et pour 2 heures – Lieu de rendez-vous : arrêt de tram Odyssud – 12€ en tarif normal, 10€ en tarif réduit et gratuit pour les mineurs Les places sont limitées, la réservation est conseillée, vous pouvez le faire en ligne

Sur réservation

L’Office de Tourisme Toulouse Métropole propose samedi 14 août une visite guidée de Blagnac. Blagnac Blagnac Blagnac Haute-Garonne

