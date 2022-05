Visite guidée de Betaucourt Betaucourt Betaucourt Catégories d’évènement: Betaucourt

Haute-Saône

Visite guidée de Betaucourt Betaucourt, 21 mai 2022, Betaucourt.

2022-05-21 – 2022-05-21

Betaucourt Haute-Saône Betaucourt L’ADP3P organise une visite guidée de Betaucourt le samedi 21 mai.

Rendez-vous à 14h30 devant l’église

Verre de l’amitié offert par la commune

Information au 03.84.92.24.10./ 06.79.33.62.51.

