VISITE GUIDEE DE BESSAN Bessan Bessan Bessan Catégories d’évènement: Bessan

Hérault

VISITE GUIDEE DE BESSAN Bessan, 23 février 2023, Bessan Bessan. VISITE GUIDEE DE BESSAN Place de la Mairie Bessan Hérault

2023-02-23 – 2023-02-23 Bessan

Hérault Bessan Sous la conduite d’un guide-conférencier partez à la découverte de Bessan où de nombreuses façades anciennes, avec l’église Saint-Pierre, forment un ensemble digne d’intérêt dont la visite vous révélera tous les secrets.

-Départ minimum 5 personnes : Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu. Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire #ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI Sous la conduite d’un guide-conférencier partez à la découverte de Bessan où de nombreuses façades anciennes, avec l’église Saint-Pierre, forment un ensemble digne d’intérêt dont la visite vous révélera tous les secrets. +33 4 67 98 36 40 Bessan

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bessan, Hérault Autres Lieu Bessan Adresse Place de la Mairie Bessan Hérault Ville Bessan Bessan lieuville Bessan Departement Hérault

Bessan Bessan Bessan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bessan-bessan/

VISITE GUIDEE DE BESSAN Bessan 2023-02-23 was last modified: by VISITE GUIDEE DE BESSAN Bessan Bessan 23 février 2023 Bessan Hérault Place de la Mairie Bessan Hérault Bessan Hérault

Bessan Bessan Hérault