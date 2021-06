Bessan Bessan Bessan, Hérault VISITE GUIDEE DE BESSAN Bessan Bessan Catégories d’évènement: Bessan

Sous la conduite d’un guide-conférencier partez à la découverte de Bessan où de nombreuses façades anciennes, avec l’église Saint-Pierre, forment un ensemble digne d’intérêt dont la visite vous révélera tous les secrets. – RV à 10h30 devant la Mairie

– Gratuit

– Respect des mesures sanitaires

– Réservation indispensable : 06 72 95 93 68

-Départ minimum 5 personnes

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire ##ESCAPADEPATRIMOINE Bessan

