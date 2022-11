Visite guidée de Bergerac Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

L'office de tourisme de Bergerac – Quai Cyrano vous propose une visite guidée du centre historique de Bergerac qui se terminera par un instant cocooning. A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos commerçants partenaires (Rody Chocolaterie et Le Tilleuil d'Or). nous accueillent pour une pause gourmande avec dégustation de chocolat et d'une boisson chaude. Pour découvrir ou redécouvrir la ville et son histoire, deux dates vous sont proposées : le mardi 20 décembre et le jeudi 29 décembre à 15h. Départ de la visite à Quai Cyrano.

