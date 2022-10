Visite guidée de Béduer par le Pays d’Art et d’Histoire de Figeac Béduer Béduer Catégories d’évènement: Béduer

Lot Béduer Découvrez le pays d’art et d’histoire, Grand-Figeac, vallées du lot et du célé.

Des acteurs du patrimoine viennent à votre rencontre pour vous faire partager la grande richesse architecturale, historique et paysagère des 92 communes du Grand-Figeac.

Organisés une fois par mois, ces temps de rencontres vous laisseront un autre regard sur ces communes.Équipe du Ces visites sont animées par service du patrimoine et guides conférenciers du Pays d’art et d’histoire. Elles sont gratuites et sans réservation Installé à mi-versant d’un coteau dominant la vallée du Célé, le village de Béduer se développe le long de la voie de

circulation menant vers le Causse. Au cœur du village, les traces de l’ancien bourg castral se révèlent, en contre-bas de l’imposant château construit à la période médiévale.

Rendez vous au château

