Visite guidée de Beaune : Beaune c'est chez vous

Visite guidée de Beaune : Beaune c’est chez vous Beaune

2022-07-02 16:00:00 – 2022-08-27 18:00:00

Beaune Côte-d’Or

9.5 EUR Il se dégage une atmosphère particulière dans cette petite ville qui aime jouer dans la cour des grands. Depuis le moyen âge, elle est fière de ses remparts mais n’allez pas la croire hostile, votre guide vous fera découvrir ses petites ruelles tortueuses qui vous réserveront le meilleur accueil. Son beffroi, cadeau du duc de Bourgogne, ne redoute plus depuis longtemps les chanoines en leur collégiale, belle harmonie du roman et du gothique… que d’histoires à raconter !

Nichée au cœur de la côte viticole, Beaune est restée fidèle à son antique vocation du vin et de la vigne, d’ailleurs son nom voyage dans le monde entier. Comme tout beaunois qui se respecte, votre guide vous propose une dégustation dans un endroit dont il a le secret.

beaune@beaune-tourisme.fr +33 3 80 26 21 30

