Beaucouzé Beaucouzé Beaucouzé, Maine-et-Loire Visite guidée de Beaucouzé – Son histoire contée par ses édifices Beaucouzé Beaucouzé Catégories d’évènement: Beaucouzé

Maine-et-Loire

Visite guidée de Beaucouzé – Son histoire contée par ses édifices Beaucouzé, 18 septembre 2021, Beaucouzé. Visite guidée de Beaucouzé – Son histoire contée par ses édifices

Beaucouzé, le samedi 18 septembre à 14:00

Beaucouzé (Maine-et-Loire) abrite plusieurs bâtiments chargés d’histoire et qui sont les témoins de l’évolution de la commune, des époques qui se sont succédé. Un groupe d’habitants a pris l’initiative, avec le concours de la Mission Jeunesse-Aînés et de la Municipalité, de mettre en valeur ces édifices grâce à des pupitres retraçant leur histoire. L’Église Saint-Gilles, la Maison de la Solidarité, la Maison des Associations, la Grange dîmière, le Prieuré, la Haute Vauragère et la Grande Maison rue du bourg ont fait l’objet d’un important travail de recherche. Venez les découvrir lors d’une visite guidée, organisée par des passionnés **!** Beaucouzé raconté par ses édifices remarquables : de l’Église St-Gilles à la Maison de la Solidarité, la Maison des Associations, le Prieuré, la Grange dîmière, la Haute Vauragère et la Grande Maison Beaucouzé Esplanade de la Liberté, 49070 Beaucouzé Beaucouzé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucouzé, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaucouzé Adresse Esplanade de la Liberté, 49070 Beaucouzé Ville Beaucouzé lieuville Beaucouzé Beaucouzé