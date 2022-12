Visite guidée de Bazas Bazas Bazas OT du Bazadais Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde Bazas 6 EUR Suivez le guide ! Audrey vous propose une visite de la remarquable cité historique de Bazas.

Suivez le guide ! Audrey vous propose une visite de la remarquable cité historique de Bazas.

A pied, partez à la conquête des petites ruelles pavées, des remparts, et admirez les différents monuments de cette jolie ville gasconne : la porte du Gisquet, les hôtels particuliers autour de la place et, bien sûr, la majestueuse Cathédrale Saint-Jean-Baptiste classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

+33 5 56 25 25 84

